Золотые монеты — это простой, надёжный и выгодный способ инвестирования в физическое золото. Инвестиционным золотом считаются золотые монеты, проба которых начинается с 900. Большинство современных золотых монет имеет пробу 999 (или содержание золота 99.9%). Самая высокая проба золота монет

составляет 999,9. Достижение стопроцентной чистоты золота по сути невозможно. Небольшой процент примесей в разных монетах составляют разные металлы (серебро, медь и пр.).

Вес стандартных золотых монет составляет от 1/4 до 1 тройской унции (1 oz = примерно 31.1 грамм).

Вес монет, предназначенных для инвестирования, начинается с 1 тройской унции (1 oz). Монеты весом в одну тройскую унцию — это самый распространённый способ инвестирования во мире, поэтому дальнейшая перепродажа таких монет не представляет трудности. Поскольку именно 1 oz является стандартной мерой веса инвестиционного золота, то такие монеты пользуются самым высоким спросом на рынке, а после распродажи тиража многие из них приобретают и нумизматическую ценность. В нашей стране более широкое хождение имеют монеты весом 1/4 тройской унции, в числе которых, в частности — золотая монета Георгий Победоносец

Если самым распространенным и выгодным объектом инвестирования среди современных монет являются монеты весом начиная с 1 тройской унции, то исторические золотые монеты возможно приобрести за небольшую комиссионную плату при весе начиная с 2.9 грамм.