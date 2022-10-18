Внимание: Вы находитесь в магазине розничной торговли монетами на сайте Золотого Запаса. Перейти в Монетные Торги

Монеты: покупка и продажа

магазин|торги
+7 (499) 553-08-82 работаем по будням с 10 до 18 Звоните перед приездом!
Горячая линия
Биржевые индексы:
  • Доллар: 61.63
  • Евро: 60.49
  • Золото: $ 1 653.03
  • Серебро: $ 18.73
  • Доллар: 61.63
  • Евро: 60.49
  • Золото: $ 1 653.03
  • Серебро: $ 18.73
Котировки
  • Золотые монеты

    При покупке золотых монет весом
    в сумме от 200 грамм — скидка и
    подарок: монета из серебра.

  • Инвестиционные монеты
    • Котировки монет близки к цене металла;
    • Не требуют экспертизы при продаже;
    • Находятся в свободном обращении;
    • Не облагаются НДС.
  • Памятные монеты
    • Эксклюзивный дизайн;
    • Старые и редкие монеты;
    • В коллекцию и в подарок;
    • Ваше инвестиционное хобби.
  • Монеты в подарок

    Золотые и серебряные монеты —
    подарите незабываемый волшебный
    праздник себе и своим близким!

  • Монетарный депозит

    Вы вкладываете деньги в золотые монеты.

    Мы обеспечиваем высокую доходность вложений:

    0,5% ежемесячно в золотых монетах.

    Ваше золото может работать!

  • Наши преимущества
    • Гибкая ценовая политика;
    • Безопасность транзакций;
    • Покупка и продажа монет онлайн;
    • Индивидуальный подход к запросам клиентов.
Золотые монеты «Георгий Победоносец» — узнать цены
Выбрать валюту: rub usd eur
смотреть все монеты

Как это работает?

Первый шаг
1 Выбираете монеты и оформляете заявку
1 Заявка
  • Выбираете монеты на сайте;
  • Нажимаете на корзину «купить» или «продать»
  • Указываете:
    • кол-во и состояние монет,
    • время совершения сделки,
    • Ваши контакты;
  • Отправляете заявку.
Второй шаг
2 Приезжаете в удобное время для сделки
2 Встреча
  • Приезжаете в офис
    Золотого Запаса
    в выбранное Вами время *
    с монетами / деньгами
    и с документами.
  • Дата приезда необходима для оформления пропуска.
Третий шаг
3 Оформляете и совершаете сделку
3 Сделка
  • Подписываете документы  о совершении сделки;
  • Производите оплату  или сдаете монеты *;
  • Получаете монеты или деньги.
  • Оплата может быть произведена предварительно банковским переводом.

Георгий Победоносец

отпускные цены ЦБ: 18.10.2022

Новости рынка

18.10.2022 Положительные реальные ставки — ключевое препятствие для золота

По словам аналитиков ANZ, положительные реальные ставки по всей кривой...

все новости рынка

Георгий Победоносец

отпускные цены ЦБ: 18.10.2022

Новости рынка

18.10.2022 Положительные реальные ставки — ключевое препятствие для золота

По словам аналитиков ANZ, положительные реальные ставки по всей кривой...

все новости рынка

Золотые инвестиционные монеты

подробнее

Золотые инвестиционные монеты

Золотые монеты — это простой, надёжный и выгодный способ инвестирования в физическое золото. Инвестиционным золотом считаются золотые монеты, проба которых начинается с 900. Большинство современных золотых монет имеет пробу 999 (или содержание золота 99.9%). Самая высокая проба золота монет составляет 999,9. Достижение стопроцентной чистоты золота по сути невозможно. Небольшой процент примесей в разных монетах составляют разные металлы (серебро, медь и пр.).

Вес стандартных золотых монет составляет от 1/4 до 1 тройской унции (1 oz = примерно 31.1 грамм).

Вес монет, предназначенных для инвестирования, начинается с 1 тройской унции (1 oz). Монеты весом в одну тройскую унцию — это самый распространённый способ инвестирования во мире, поэтому дальнейшая перепродажа таких монет не представляет трудности. Поскольку именно 1 oz является стандартной мерой веса инвестиционного золота, то такие монеты пользуются самым высоким спросом на рынке, а после распродажи тиража многие из них приобретают и нумизматическую ценность. В нашей стране более широкое хождение имеют монеты весом 1/4 тройской унции, в числе которых, в частности — золотая монета Георгий Победоносец.

Если самым распространенным и выгодным объектом инвестирования среди современных монет являются монеты весом начиная с 1 тройской унции, то исторические золотые монеты возможно приобрести за небольшую комиссионную плату при весе начиная с 2.9 грамм.

скрыть

Монетарный депозит

Мы принимаем Ваши золотые монеты Георгий Победоносец по договору займа и выплачиваем 0,5% от депозита ежемесячно в монетах или в денежном эквиваленте, по
подробнее

Новости компании

24.03.2022 Рост спроса на золотые монеты в России: интервью компании Золотой Запас телеканалу М24

В России зафиксирован ажиотажный спрос на покупку золотых монет и слитков. Тема подробно освещается телеканалом Москва-24.

все новости компании

Почему золото?

Золото, будучи наиболее ликвидным* из физических товаров, на протяжении практически всей истории человеческой цивилизации, играло роль денег. Золото и сегодня является формой денег, причем — денег «наивысшей пробы».

Процитируем Алана Гринспена, бывшего Председателя Федеральной Резервной

подробнее
Регистрация дает возможность оперативного бронирования монет по текущей цене. По любым вопросам звоните
по тел. 8 499 553-08-82.

Почему монеты?

Монеты бывают инвестиционные и памятные и юбилейные.

Памятные монеты, как и инвестиционные, не облагаются НДС. Они выпускаются ограниченным тиражом, что автоматически повышает их ценность и стоимость. Это редкие и ценные монеты с эксклюзивным дизайном. Они отлично подходят как для инвестирования, так и для коллекционирования или для подарка. Если Вы не нумизмат и не коллекционер, то, возможно, Вам лучше обратить взор на инвестиционные монеты.

подробнее

Полезные сведения

14.10.2022 Как точно определить стоимость серебряных монет

Независимо от того, накопили ли вы серебряные монеты за эти годы или недавно унаследовали коллекцию монет, вам, вероятно, интересно, сколько они стоят теперь. Понимание стоимости серебряных монет — это первый шаг к принятию разумных финансовых решений с точки зрения инвестирования, покупки или прода...

все статьи