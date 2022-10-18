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При покупке золотых монет весом
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подарок: монета из серебра.
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- Котировки монет близки к цене металла;
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Наши преимущества
- Гибкая ценовая политика;
- Безопасность транзакций;
- Покупка и продажа монет онлайн;
- Индивидуальный подход к запросам клиентов.
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Георгий Победоносец инвестиционная монета России Золото 7.78 гр монеты ММД 2019 по н.в. в капсулахПродаем33 500Выкупаем30 500|31.70 %19.91 %
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Георгий Победоносец инвестиционная монета России Золото 7.78 гр монеты СПМД 2019 по н.в. в капсулахПродаем32 500Выкупаем30 000|27.77 %17.94 %
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Георгий Победоносец инвестиционная монета Серебро 31.1 гр СПМД / ММД с 2018 г. по н.в.Продаем1 840Выкупаем1 515|59.97 %31.72 %
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Князь Александр Невский инвестиционная монета Камерун Золото 31.3 гр монеты ММД 2019Продаем119 750Выкупаем109 500|17.02 %7.00 %
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Георгий Победоносец памятная монета Золото 15.55 гр Пруф монеты ММД 2012Продаем69 000Выкупаем59 000|35.72 %16.05 %
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Набор «Волшебные цветы: Лилии» серебряные памятные монеты Серебро 28.28 гр x 3 монеты Ниуэ 2012Продаем7 000Выкупаем5 000|123.09 %59.35 %
Как это работает?
- Выбираете монеты на сайте;
- Нажимаете на корзину «купить» или «продать»
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Указываете:
- кол-во и состояние монет,
- время совершения сделки,
- Ваши контакты;
- Отправляете заявку.
- Приезжаете в офис
Золотого Запаса
в выбранное Вами время *
с монетами / деньгами
и с документами.
- Дата приезда необходима для оформления пропуска.
- Подписываете документы о совершении сделки;
- Производите оплату или сдаете монеты *;
- Получаете монеты или деньги.
- Оплата может быть произведена предварительно банковским переводом.
Георгий Победоносецотпускные цены ЦБ: 18.10.2022
Новости рынка
По словам аналитиков ANZ, положительные реальные ставки по всей кривой...
Георгий Победоносецотпускные цены ЦБ: 18.10.2022
Новости рынка
По словам аналитиков ANZ, положительные реальные ставки по всей кривой...
Золотые инвестиционные монеты
Золотые инвестиционные монеты
Вес стандартных золотых монет составляет от 1/4 до 1 тройской унции (1 oz = примерно 31.1 грамм).Вес монет, предназначенных для инвестирования, начинается с 1 тройской унции (1 oz). Монеты весом в одну тройскую унцию — это самый распространённый способ инвестирования во мире, поэтому дальнейшая перепродажа таких монет не представляет трудности. Поскольку именно 1 oz является стандартной мерой веса инвестиционного золота, то такие монеты пользуются самым высоким спросом на рынке, а после распродажи тиража многие из них приобретают и нумизматическую ценность. В нашей стране более широкое хождение имеют монеты весом 1/4 тройской унции, в числе которых, в частности — золотая монета Георгий Победоносец.
Если самым распространенным и выгодным объектом инвестирования среди современных монет являются монеты весом начиная с 1 тройской унции, то исторические золотые монеты возможно приобрести за небольшую комиссионную плату при весе начиная с 2.9 грамм.
Монетарный депозит
Новости компании
В России зафиксирован ажиотажный спрос на покупку золотых монет и слитков. Тема подробно освещается телеканалом Москва-24.
Почему золото?
Золото, будучи наиболее ликвидным* из физических товаров, на протяжении практически всей истории человеческой цивилизации, играло роль денег. Золото и сегодня является формой денег, причем — денег «наивысшей пробы».
Процитируем Алана Гринспена, бывшего Председателя Федеральной Резервной
по тел. 8 499 553-08-82.
Почему монеты?
Монеты бывают инвестиционные и памятные и юбилейные.
Памятные монеты, как и инвестиционные, не облагаются НДС. Они выпускаются ограниченным тиражом, что автоматически повышает их ценность и стоимость. Это редкие и ценные монеты с эксклюзивным дизайном. Они отлично подходят как для инвестирования, так и для коллекционирования или для подарка. Если Вы не нумизмат и не коллекционер, то, возможно, Вам лучше обратить взор на инвестиционные монеты.
Полезные сведения
Независимо от того, накопили ли вы серебряные монеты за эти годы или недавно унаследовали коллекцию монет, вам, вероятно, интересно, сколько они стоят теперь. Понимание стоимости серебряных монет — это первый шаг к принятию разумных финансовых решений с точки зрения инвестирования, покупки или прода...