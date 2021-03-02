Золотые монеты могут послужить одним из наиболее выгодных вариантов инвестирования или станут прекрасным подарком к любому торжественному событию. Цены на них зависят от цены золота на бирже.

Несколько фактов о золотых монетах

История золотых монет насчитывает несколько тысячелетий.

Золотые монеты в каталогах банков и магазинов подразделяются на памятные (юбилейные) и инвестиционные.

Самая тяжелая золотая монета на сегодняшний день выпущена монетным двором в городе Перт (Австралия) и весит 1012 килограмм, а ее номинальная стоимость — ⁠миллион долларов.

Золотые монеты могут использоваться как средство платежей в магазинах кассах страны-эмитента, таков закон. Однако приняты они будут по номинальной стоимости.

На что обратить внимание при покупке золотых монет?

В первую очередь внимательно осмотрите монету. На ней не должно быть посторонних надписей и отметин. Но если все же обнаружились какие-либо потеки, пятна или повреждения, не стоит списывать ее со счетов — отнесите монету к специалистам, вероятно, ее можно привести в товарный вид. Может оказаться, что цены на такие, казалось бы, ущербные золотые монеты в разы выше, чем у их чистых «коллег».

Ознакомьтесь с историей монеты, особенно если она относится к памятным. Здесь особое внимание следует уделить тому, на каком монетном дворе она была отчеканена и каким тиражом.

Третий совет: если Вы хотите купить золотые монеты — делать это стоит только в проверенных местах: в банках, у дилеров или магазинах, которые могут предоставить документы, удостоверяющие подлинность монет.

Где купить / продать золотые монеты?

У нас Вы можете купить золотые монеты оптом (и продать) по выгодным ценам монетного дилера Золотой Запас. При суммарном весе от 200 грамм мы даем индивидуальную цену, которая будет зафиксирована до согласованного времени проведения сделки. Наличие монет уточняйте у наших специалистов. Не забудьте заранее оставить заявку и договорится о времени своего приезда по телефону: +7 (499) 553-08-82.