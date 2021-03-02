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Золотые монеты

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Георгий Победоносец инвестиционная монета России Золото 15.55 гр монеты СПМД / ММД 2021  
  • 1/2 oz
  • 999
  • 100 ₽
Георгий Победоносец: золотая монета 100 рублей, золото 15.55 г, Россия, чеканка СПМД / ММД 2021 год
Продаем
66 500
Выкупаем
61 000
|
24.08 %
13.82 %
Георгий Победоносец инвестиционная монета России Золото 7.78 гр монеты ММД 2019 по н.в. в капсулах 
  • 1/4 oz
  • 999
  • 50 ₽
Георгий Победоносец: золотая монета России 50 рублей, 7.78 г золото, чеканка ММД с 2019 по н.в. (в капсулах)
Продаем
37 000
Выкупаем
32 500
|
37.99 %
21.20 %
Георгий Победоносец инвестиционная монета России Золото 7.78 гр монеты СПМД 2019 по н.в. в капсулах 
  • 1/4 oz
  • 999
  • 50 ₽
Георгий Победоносец: золотая монета 50 рублей / 7.78 гр золото, чеканка СПМД с 2019 по н.в. в капсулах
Продаем
36 000
Выкупаем
32 000
|
34.26 %
19.34 %
Георгий Победоносец инвестиционная монета Золото 7.78 гр монеты СПМД 2006-2010 в капсулах 
  • 1/4 oz
  • 999
  • 50 ₽
Георгий Победоносец: золото 7.78 гр СПМД ‎2006-2010 в капсулах
Продаем
35 000
Выкупаем
31 000
|
30.53 %
15.61 %
Георгий Победоносец инвестиционная монета Золото 7.78 гр монеты ММД 2006-2012 в капсулах 
  • 1/4 oz
  • 999
  • 50 ₽
Георгий Победоносец: золото 7.78 гр ММД 2006-2012 в капсулах
Продаем
36 000
Выкупаем
32 000
|
34.26 %
19.34 %
Георгий Победоносец инвестиционная монета Золото 7.78 гр монеты ММД / СПМД механические дефекты 
  • 1/4 oz
  • 999
  • 50 ₽
Георгий Победоносец: золотые монеты с механическими дефектами разных лет
Продаем
33 500
Выкупаем
29 500
|
24.93 %
10.02 %
Князь Александр Невский инвестиционная монета Камерун Золото 31.3 гр монеты ММД 2019  
  • 1 oz
  • 9999
  • 5000 CFA
Князь Александр Невский: золотая монета 5000 франков, золото 1 унция, Камерун 2019 год
Продаем
129 500
Выкупаем
113 300
|
20.04 %
5.03 %
Венская Филармония инвестиционная монета Австрии Золото 31.1 гр монеты 2013 по н.в.  
  • 1 oz
  • 9999
  • 100 €
Венская Филармония: золотая монета 31.1 грамма, выпуск с 2013 года по н.в.
Продаем
139 400
Выкупаем
123 300
|
30.05 %
15.03 %
Кленовый Лист инвестиционная монета Канады Золото 31.1 гр монеты 2016 по н.в.  
  • 1 oz
  • 9999
  • 50 C$
Кленовый Лист: золотая монета $50 Канады / 31.1 гр золото, выпуски с 2016 по н.в.
Продаем
138 850
Выкупаем
122 750
|
29.54 %
14.52 %
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 памятная монета России Золото 7.78 гр монеты СПМД 2018  
  • 1/4 oz
  • 999
  • 50 ₽
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018: золото 7.78 гр пруф
Продаем
42 000
Выкупаем
34 500
|
56.63 %
28.66 %
Кубок конфедераций FIFA 2017 памятная золотая монета России Золото 7.78 гр монеты 2016  
  • 1/4 oz
  • 999
  • 50 ₽
Кубок конфедераций FIFA 2017: золото 7.78 гр
Продаем
41 500
Выкупаем
34 000
|
54.77 %
26.80 %
Год Змеи 2013 Австралийский Лунар инвестиционная золотая монета Золото 15.55 гр монеты Австралии 2013  
  • 1/2 oz
  • 9999
  • 50 A$
Год Змеи 2013: золотая монета $50 Австралии Лунар II / золото 1/2 oz
Продаем
70 250
Выкупаем
62 200
|
31.08 %
16.06 %
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Золотые монеты могут послужить одним из наиболее выгодных вариантов инвестирования или станут прекрасным подарком к любому торжественному событию. Цены на них зависят от цены золота на бирже.

Несколько фактов о золотых монетах

  • История золотых монет насчитывает несколько тысячелетий.
  • Золотые монеты в каталогах банков и магазинов подразделяются на памятные (юбилейные) и инвестиционные.
  • Самая тяжелая золотая монета на сегодняшний день выпущена монетным двором в городе Перт (Австралия) и весит 1012 килограмм, а ее номинальная стоимость — ⁠миллион долларов.
  • Золотые монеты могут использоваться как средство платежей в магазинах кассах страны-эмитента, таков закон. Однако приняты они будут по номинальной стоимости.

На что обратить внимание при покупке золотых монет?

В первую очередь внимательно осмотрите монету. На ней не должно быть посторонних надписей и отметин. Но если все же обнаружились какие-либо потеки, пятна или повреждения, не стоит списывать ее со счетов — отнесите монету к специалистам, вероятно, ее можно привести в товарный вид. Может оказаться, что цены на такие, казалось бы, ущербные золотые монеты в разы выше, чем у их чистых «коллег».

Ознакомьтесь с историей монеты, особенно если она относится к памятным. Здесь особое внимание следует уделить тому, на каком монетном дворе она была отчеканена и каким тиражом.

Третий совет: если Вы хотите купить золотые монеты — делать это стоит только в проверенных местах: в банках, у дилеров или магазинах, которые могут предоставить документы, удостоверяющие подлинность монет.

Где купить / продать золотые монеты?

У нас Вы можете купить золотые монеты оптом (и продать) по выгодным ценам монетного дилера Золотой Запас. При суммарном весе от 200 грамм мы даем индивидуальную цену, которая будет зафиксирована до согласованного времени проведения сделки. Наличие монет уточняйте у наших специалистов. Не забудьте заранее оставить заявку и договорится о времени своего приезда по телефону: +7 (499) 553-08-82.